ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 وعدد من الجرحى جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نوفل غربي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 00:36

ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 وعدد من الجرحى جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نوفل غربي رفح

منذ 17 mins 10 January، 2024
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