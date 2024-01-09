إعلام العدو: التبليغ عن سقوط صواريخ او مسيّرات انتحارية بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 10:26

إعلام العدو: التبليغ عن سقوط صواريخ او مسيّرات انتحارية بالجليل الأعلى

منذ 28 mins 9 January، 2024
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