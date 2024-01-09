إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة جنوب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 04:54

إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة جنوب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 42 mins 9 January، 2024
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