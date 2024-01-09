دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 8-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:40 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:00 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:45 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

3- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

المصدر: موقع المنار