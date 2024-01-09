تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، حيث يستمر تكبيد قوات العدو المزيد من الخسائر في الارواح والآليات.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاءـ مقتل 9 ضباط وجنود خلال معارك في وسط وجنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال عن خسائره الجديدة على دفعتين. وكانت مصادر صهيونية قالت إن ما جرى أمس يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية العدوان على غزة.

كتائب القسام اعلنت، أمس الاثنين، إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله. وقالت انه تم التصدي للقوة الاسرائيلية في مخيم البريج وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.

وقالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت كتائب القسام تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وقالت إذاعة جيش العدو ان 8 صواريخ أُطلقت من غزة تجاه منطقة تل أبيب، وتحدث اعلام العدو عن سقوط 5 صواريخ وسط فلسطين المحتلة بعد إعلان كتائب القسام قصف تل أبيب وان صافرات الإنذار دوت في 37 موقعا.

المصدر: موقع المنار