انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الحرب لويد أوستين بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “يجب إقالة وزير الحرب الفاشل لويد أوستن على الفور بسبب السلوك المهني غير اللائق والتقصير في أداء الواجب”.

وأضاف أن وزير الحرب “كان في عداد المفقودين لمدة أسبوع واحد، ولم يكن لدى أحد، بما في ذلك رئيسه جو بايدن الملتوي أدنى فكرة عن مكان وجوده”.

واعتبر ترامب أن أداء وزير الحرب كان سيئا، وكان ينبغي إقالته منذ فترة طويلة، هو و”الجنرال” مارك ميلي (الرئيس السابق لهيئة الأركان)، لأسباب عديدة، على وجه الخصوص الاستسلام الكارثي في أفغانستان، ربما كانت اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ بلادنا!”.

وفي وقت سابق وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس العلاج السري لوزير الحرب لويد أوستن بالمستشفى بأنه “غير مقبول” لأن الأمريكيين لهم الحق في معرفة حالته الصحية.

وأخفت وزارة الحرب الأمريكية عن البيت الأبيض لمدة 3 أيام معلومات حول دخول أوستن إلى المستشفى.

المصدر: وكالات