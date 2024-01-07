اكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “استهداف قاعدة ميرون الجوية له عدة رسائل، أولاً أن هذا الموقع هو موقع لهداية الطائرات، وفيه رادرات، وفيه دعم لسلاح الجو الإسرائيلي الذي قصف الضاحية، وعليه، فإن استهداف قاعدة ميرون هو استهداف لسلاح الجو الذي استهدف الضاحية، وهذه رسالة مباشرة”.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهيد على طريق القدس حسين هادي يزبك في حسينية بلدة برج الشمالي، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وتوجّه السيد صفي الدين للصهاينة بالقول: ” إذا اعتقدتم أن هناك قواعد محيدّة ولا يمكن أن نستهدفها، فنحن نقول لكم ليس هناك قواعد محيّدة أو مستورة أمام صواريخ وقدرات المقاومة”. واكد ان “كل المواقع في الكيان الصهيوني هي تحت مرمى صواريخ المقاومة، وهي أهداف يمكن أن تصل إليها المقاومة”.

وأشار صفي الدين إلى أن “ما حصل بالأمس كما جاء في بيان المقاومة الإسلامية بأن هذا هو رد أولي وليس كل الرد على استهداف الضاحية، وهذا يعني أن هناك ردوداً إضافية، وعلى العدو أن ينتظرها، وأما استهداف جبل ميرون فله دلالة أنه هو أعلى مرتفع في فلسطين المحتلة، وقد اعتبره الإسرائيلي أنه محيّد أو أنه غير مكتشف أو غير معروف”.

واشار أنه “حينما يهدد الصهاينة ويتوعدون لبنان، فهم يريدون أن يُخفوا مصائبهم وخسائرهم المعنوية والمادية في بشمال فلسطين، أي في المناطق المتاخمة لحدودنا الجنوبية، ولذا هم يحاولون أن يوجهوا رسائل قوية من أجل أن يوقفوا هذه المقاومة عن تحمّل مسؤولياتها”.

ولفت انه “حينما استهدف العدو الإسرائيلي القائد في حركة حماس الشيخ صالح العاروري وعددا من إخوانه في الضاحية الجنوبية لبيروت، أراد أن يحقق هدفاً بالنسبة إليه كما قال قادته بقتل قيادي في حركة حماس، ولكنه أراد أيضاً أن يوجّه رسالة قوية في قلب الضاحية الجنوبية للمقاومة وشعبها وأهلها وسلاحها، وكان من الطبيعي والواجب والمحتّم واللازم أن نرد على هذه المحاولة” مضيفا “من أجل أن نحمي أهلنا وبلدنا، وأن نذل ونكسر هذا العدو وأن نثبّت المعادلات التي بذلنا في سبيلها الدماء، كان الرد ضرورياً وحتميّاً”.

المصدر: المنار + الوكالة الوطنية للاعلام