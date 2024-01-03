الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغزاوي بعد اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه: الاحتلال المنهزم أمام المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري لأهلنا في غزة قد استخدم سلاح الجبناء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 16:06

الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغزاوي بعد اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه: الاحتلال المنهزم أمام المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري لأهلنا في غزة قد استخدم سلاح الجبناء

منذ 48 mins 3 January، 2024
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