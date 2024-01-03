ســرايا القدس: تمكنا من قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج ونؤكد مقتل أحدهما وإصابة الآخر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 16:06

ســرايا القدس: تمكنا من قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج ونؤكد مقتل أحدهما وإصابة الآخر

منذ 50 mins 3 January، 2024
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