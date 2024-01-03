القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة كانت متجهة الى موانئ فلسطين المحتلة بالبحر الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 14:32

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة كانت متجهة الى موانئ فلسطين المحتلة بالبحر الاحمر

منذ 13 mins 3 January، 2024
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