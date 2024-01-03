بالفيديو | اللواء الخير من مكان اغتيال الشهيد العاروري في الضاحية الجنوبية : لاجراء تحقيقات من كل الأطراف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 14:28

بالفيديو | اللواء الخير من مكان اغتيال الشهيد العاروري في الضاحية الجنوبية : لاجراء تحقيقات من كل الأطراف

منذ 16 mins 3 January، 2024
لبنان

تفقد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير اليوم الاربعاء الضاحية الجنوبية لبيروت لمعاينة الأضرار التي نتجت عن عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري وقادة آخرين.

وقال في تصريح للصحفيين في موقع اغتيال الشهيد القيادي العاروري”وضعنا خطة طوارئ من أجل محاكاة اي عدوان اسرائيلي على لبنان”.

واكد اللواء خير انه “يجب أن تُجرى التحقيقات من كل الأطراف وسنقدم تقريرًا مفصلًا إلى مجلس الوزراء وقيادة الجيش اللبناني.”

واضاف رئيس الهيئة العليا للإغاثة:” ما رأيناه هنا يتطلب تحقيقات من قبل عدة جهات والأضرار محدودة”.

وكشف ان”لجنة تابعة للجيش ستعمل مع الهيئة لمتابعة التحقيقات، موضحا ان الاضرار محدودة بالمبنى الذي تم استهدافه بالصواريخ، فيما المباني المحيطة تضررت بشكل محدود ومتوسط”.

واذ اكد ان”التنسيق سيتم مع الجهات الفاعلة على الارض، اوضح ان الادلة الجنائية تتابع مهام عملها في الميدان، وستخرج بتقرير واضح يتم الكشف عنه للجميع باقرب وقت”.

مشاهد من مكان العدوان

من موقع عملية اغتيال الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية photo_2024-01-03_10-01-09 photo_2024-01-03_10-01-12

 

المصدر: موقع المنار

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