رأى “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء ان “الخلاف السياسي لا يبرّر أن يكون البعض صهيونيا والعلاقات الخارجية للقوى السياسية لا تبرّر العمل كمرتزق لواشنطن أو بروكسل أو تل أبيب أو العواصم الإقليمية”، وتابع “السكوت ممكن إلا عن سيادة لبنان وضرورات السلم الأهلي ووحدة البلد”.

وقال المفتي قبلان “الحل بسحق هيمنة الغرب التي تفرض على البعض قطيعة سياسية بهدف نسف الروابط الوطنية”، وأكد ان “وحدة لبنان خط أحمر دونه كل المهج والإمكانات”، ورأى انه “لا مخرج للبلد إلا بتسوية رئاسية لمصلحة لبنان لا لمصلحة واشنطن وباقي امبراطوريات الخراب”.

واشار المفتي قبلان الى ان “لبنان لن يكون إلا لبنان بسيادته وقراره السياسي ووحدته الوطنية”، واضاف “حذارِ من صهينة بعض المواقف اللبنانية لأن الصبر ممدوح إلا عن صهينة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام