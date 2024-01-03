غارة إسرائيلية تستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 09:42

غارة إسرائيلية تستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 3 January، 2024
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