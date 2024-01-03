اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر صحافية بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، اقتحمت المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، مرورا بميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارعي السكة ونابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن جنود الاحتلال حاصروا مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.

كما حاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس من جميع جهاته ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيط المخيم، وجبل النصر، وجبل الصالحين، وحارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس



كما وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

المصدر: وكالات فلسطينية