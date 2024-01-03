مقاومون فلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت نابلس برصاص كثيف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 02:54

مقاومون فلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت نابلس برصاص كثيف

منذ 25 mins 3 January، 2024
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