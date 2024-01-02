مراسل المنار : مسيرة معادية اغارت بصاروخين على بلدة بليدا وقصف مدفعي استهدف أطراف كونين ودبابة ميركافا تستهدف اطراف طير حرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 18:58

مراسل المنار : مسيرة معادية اغارت بصاروخين على بلدة بليدا وقصف مدفعي استهدف أطراف كونين ودبابة ميركافا تستهدف اطراف طير حرفا

منذ 2 ساعة 2 January، 2024
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