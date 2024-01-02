استشهد 4 شبان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء خلال اقتحامها بلدة عزون في قلقيقية وسط اشتباكات مسلحة ضارية.

وقالت مصادر محلية إن”قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وحاصرت بناية سكنية في حي الصفحة، وأطلقت النار تجاهها”.

وأفادت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت في أرجاء متفرقة من البلدة، في حين نفذت قوات الاحتلال جريمة اغتيال استشهد خلالها 4 شبان قبل انسحابها.

وأكدت المصادر استشهاد الشبان وليد اسماعيل رضوان (18 عاما)، وقصي جمال عدوان (21 عاما)، وإياد احمد شبيطة (22 عاما)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاما)، واحتجاز جثمانيهم.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش للمحال التحارية و المنازل عرف من بينها منزل المواطن مجد أبو هنية.

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن”الاحتلال أطلق الرصاص الحي صوب شاب بالقرب من شارع نابلس بالمدينة، وقبل التنكيل به والاعتداء عليه، دون وضوح تفاصيل عن وضعه الصحي”.

وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال أطلق الرصاص صوب سيارة الإسعاف التي قدمت لنقل المصاب، ومنعتها من التقدم.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط بجراح خلال تبادل لإطلاق النار مع المقاومين في عزون بقلقيلية.

وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة، حدادا على ارواح الشهداء.

كما أغلقت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحافية، بأن قوات الاحتلال اغلقت المدخل الرئيس للقرية بالسواتر الترابية، ما يمنع ويعيق دخول المواطنين الى القرية أو الخروج منها، أو العبور من خلالها.

ويأتي اغلاق مدخل جورة الشمعة بعد اغلاق مداخل معظم قرى جنوب شرق بيت لحم، ومنع المواطنين من التحرك على الشارع الالتفافي الذي يربط مناطق جنوب الضفة الغربية بوسطها وشمالها.

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط إندلاع مواجهات

إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفادت مصادر محلية إن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تحديدا في حارة الدمج غربي مخيم جنين”.

وأضافت المصادر أن “طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات”.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

مشاهد للاشتباكات المستمرة في مخيم جنين



واعلنت كتائب القسام – مجموعات قباطية انه “في عملية مشتركة مع إخواننا في سرايا القدس كتيبة جنين، يقوم مجاهدونا الأبطال بإمطار آليات العدو المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص”.

المصدر: قناة المنار+مواقع