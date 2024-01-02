كتائب شهداء الأقصى – ليوث المجد: تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة قلقيلية بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع في أكثر من محور بالمدينة ما أسفر عن إصابة جندي في جيش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 06:08

كتائب شهداء الأقصى – ليوث المجد: تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة قلقيلية بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع في أكثر من محور بالمدينة ما أسفر عن إصابة جندي في جيش الاحتلال

منذ 1 ساعة 2 January، 2024
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