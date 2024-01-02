قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 01:28

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية

منذ 36 mins 2 January، 2024
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