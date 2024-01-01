جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل جندي في المعارك بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 19:58
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المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الأربعاء الساعة 6 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الأربعاء الساعة 6 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل جندي في المعارك بقطاع غزة
منذ 1 ساعة
1 January، 2024
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 1-1-2024
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد موسى حسن شيت “هادي” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
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