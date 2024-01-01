ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو في مدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 16:40

ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو في مدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 55 mins 1 January، 2024
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