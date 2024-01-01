غارات صهيونية متجددة تستهدف أحياء وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 1 2024 - 02:40

غارات صهيونية متجددة تستهدف أحياء وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 45 mins 1 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة