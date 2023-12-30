شاركت حشود كبيرة من البريطانيين في مظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا -اليوم السبت-؛ للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامنًا مع أهلها.

ودعا المشاركون إلى محاسبة الكيان الاسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية، مع دخول العدوان على غزة يومه الخامس والثمانين، واستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على الأبرياء المدنيين في غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، كما طالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على نتنياهو وحكومته لقبول وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وشارك في الاعتصام عدد من الشخصيات المناصرة لفلسطين في بريطانيا.

و أدار المهرجان الخطابي مالك محمد رئيس فرع المنتدى الفلسطيني في نيوكاسل، معلنا عن مظاهرة عالمية ضخمة في 13 يناير القادم من المقرر تنظيمها في جميع عواصم العالم هدفها فضح تواطؤ العالم مع جرائم الاحتلال.

كما أُعلِنَ عن حملة كبرى للعد التنازلي لوقف إطلاق النار في غزة على غرار العد التنازلي لنهاية العام حيث يشارك 41 بلدًا حتى الآن.

ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنصار فلسطين في بريطانيا وأحرار العالم إلى الاستمرار في التظاهر دعمًا لغزة ورفضًا لاستمرار العدوان على غزة وسعيًا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار وملاحقة مجرمي الحرب لدى المحاكم الدولية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام