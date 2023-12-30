يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الخامس والثمانين، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، استُشهد وأُصيب خلال الـ24 ساعة الماضية عشراتُ الفلسطينيينَ، غالبيّتُهم من الأطفالِ والنساء، جرّاءَ تَواصلِ قصفِ قواتِ الاحتلالِ الإِسرائيليِّ برّاً وبحراً وجوّاً على مختلف مناطق القطاع المحاصر، في ظل ضوء أخضر اميركي وتواطؤ من كثير من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

واعلن مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن “أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة”، وأشار الى أن “أكثر من 7000 شخص لا يزالون تحت الأنقاض”، ولفت الى ان “نحو 800 ألف مواطن في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات”.

المصدر: موقع المنار