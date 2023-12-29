إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في ديشون، يفتاح، المالكية، راموت نفتالي بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 14:44
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إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في ديشون، يفتاح، المالكية، راموت نفتالي بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات
منذ 2 mins
29 December، 2023
عاجل
الجليل الأعلى
ديشون
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