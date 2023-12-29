تواصل المقاومة الاسلامية استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من صباح يوم الجمعة 29-12-2023 ‏موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-12-2023 م ‌‎ ‎

‏15 جمادى الآخرة 1445 هـ

واستهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‎رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة ‏مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة 29-12-2023‌‎ ‎ رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة ‏مباشرة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-12-2023 م ‌‎ ‎

‏15 جمادى الآخرة 1445 هـ

مشاهد عمليات

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية نقطة مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة إنقضاضية.

ووزع الاعلام الحربي، مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنات العدو الإسرائيلي رداً على قيامه بالإعتداء على المدنيّين في جنوب لبنان.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 28-12-2023.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 28-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة.

4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة هونين (راميم) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 16:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة مِتات بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخاً بإتجاه بلدة يارون جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار