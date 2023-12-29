ثلاث إصابات برصاص جيش الاحتلال إثر مواجهات مع مقاومين في كفر عقب شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2023 - 04:26

ثلاث إصابات برصاص جيش الاحتلال إثر مواجهات مع مقاومين في كفر عقب شمال القدس المحتلة

منذ 43 mins 29 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة