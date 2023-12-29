اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 02:50

اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

منذ 49 mins 29 December، 2023
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