طائرات العدو الاسرائيلي تنفذ حزاما ناريا وتشن غارات عنيفة ومتتالية على محافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 21:54

طائرات العدو الاسرائيلي تنفذ حزاما ناريا وتشن غارات عنيفة ومتتالية على محافظة الوسطى في قطاع غزة

منذ 33 mins 28 December، 2023
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