‫مدفعية العدو الصهيوني تستهدف المناطق الشمالية والوسطى من  ‫قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 12:28

‫مدفعية العدو الصهيوني تستهدف المناطق الشمالية والوسطى من  ‫قطاع غزة 

منذ 2 ساعة 28 December، 2023
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