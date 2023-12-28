اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، بلدتي الزبابدة وعرابة وقريتي زبدة وطورة، واستولت على ثلاث مركبات، في محافظة جنين .

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وعرابة، جنوب جنين، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي البلدتين، كما اطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في سماء مدينة جنين وسط البلد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس قروي زبدة صالح عمارنة إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة، وداهمت عددا من المنازل واستجوبت ساكنيها، قبل أن تستولي على ثلاث مركبات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة بمنطقة يعبد، وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لدوار المنارة وسط رام الله



جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال وسط مدينة رام الله



إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اشتباك مسلح وسط رام الله



أصوات اشتباكات أثناء اقتحام الاحتلال مدينة جنين



وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت ليلاً ‫اقتحام مناطق في جنين والخليل وطولكرم والبيرة وأريحا ‫ورام الله ونابلس في الضفة الغربية وسط مواجهات مع المقاومين ، كما افادت المصادر ان مسيرة اسرائيلية، قصفت الحي الشرقي بمدينة جنين وادى لسقوط 3 اصابات وفق حصيلة اولية وتوجه مركبات الإسعاف للمكان.





المصدر: وكالات فلسطينية