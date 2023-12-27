قوات الإحتلال الصهيوني تقصف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء وانفجارات عنيفة تهز مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 03:28

قوات الإحتلال الصهيوني تقصف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء وانفجارات عنيفة تهز مدينة رفح

منذ 2 ساعة 27 December، 2023
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