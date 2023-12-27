مراسل المنار: دبابة ميركافا متمركزة خلف منازل مستعمرة المطلة استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة فيما كانت الرشاشات الثقيلة و”المقنبلات” تطلق رشقات غزيرة بإتجاه بعض أحياء البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 01:48

مراسل المنار: دبابة ميركافا متمركزة خلف منازل مستعمرة المطلة استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة فيما كانت الرشاشات الثقيلة و”المقنبلات” تطلق رشقات غزيرة بإتجاه بعض أحياء البلدة

منذ 14 mins 27 December، 2023
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