مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 20:34
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب على غزة لليوم الـ 81 وارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 21 ألفاً والجرحى إلى 55 ألفاً
مصادر فلسطينية: إشتباكات ضارية عنيفة ومتواصلة تخوضها المقاومة ضد آليات الإحتلال الصهيوني في منطقة شارع النفق بغزة
مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان
منذ 13 mins
26 December، 2023
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