مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 20:34

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان

منذ 13 mins 26 December، 2023
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