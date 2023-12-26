القوات المسلحة اليمنية: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية استهداف لسفينة تجارية بصواريخَ بحرية مناسبة بعد رفض طاقمها النداءات والرسائل التحذيرية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 20:34

القوات المسلحة اليمنية: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية استهداف لسفينة تجارية بصواريخَ بحرية مناسبة بعد رفض طاقمها النداءات والرسائل التحذيرية

منذ 22 mins 26 December، 2023
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