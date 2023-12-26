مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على  ‫الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 16:42

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على  ‫الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 26 December، 2023
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