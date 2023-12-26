اشرف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على وصول السفينة الصينية Hue zing long المحملة بالرافعات الضخمة الحديثة لتداول الحاويات الى مرفأ طرابلس، في حضور النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، طه ناجي، جميل عبود، وحيدر ناصر، مدير المرفأ الدكتور احمد تامر، المدير الاقليمي لشركة CGM CMA هاني شبير، توفيق سلطان، محامي الشركة داني عيسى، نقيب الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي الشيد، نائب رئيس شاحنات الترانزيت للنقل البري والبحري محمد كمال الخير، نقيب عمال مرفأ طرابلس احمد السعيد وفاعليات وموظفين ووكلاء بحريين ومخلصي البضائع وامنيين.

حمية

بعد جولة في ارجاء المرفا والاطلاع ميدانيا على عمل الرافعات قال الوزير حمية :” من ارض مرفأ طرابلس مدينة الفيحاء يسعد صباحكم ، منذ اليوم الاول في الحكومة اللبنانية قلنا ان نهضة لبنان من نهضة مرافقه ، ولا بد ان نتحاور مع المنظمات الدولية والصناديق الدولية ولكن في لبنان نمتلك موقعا جغرافيا استراتيجي ومميز على ساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط ، وقد راهنا من مرفا بيروت الذي كان يدر من الايرادات ٤٠٠ الف دولار في الشهر الواحد والان اصبحت فوق العشرة مليون دولار في الشهر وتذهب مباشرة الى الخزنة العامة اللبنانية ، الى مرفأ طرابلس حيث اعلنا منذ عام انه مرفأ استراتيجي لكل البلدان العربية وله دور تاريخي ، مرفأ طرابلس اليوم يشهد وصول رافعة من اكبر الرافعات الموجودة في المرافئ البحرية في العالم ، اضافة الى رافعتان وبالتالي الهدف من وراء هذه الرافعات اننا سنوفر ثلث الوقت لتفريغ الباخرات وهذا من شأنه ان يقدم خدمات مرفئة تجعل من مرفأ طرابلس ان ينافس اهم المرافئ في العالم”.

أضاف:” اليوم نشهد فعل ، وهذه الرافعة هي على نفقة شركةCMA CGM من ضمن العقد الموقع سابقا مع المرفئ ، ولم نتكفل باي مبلغ كدولة لبنانية ، وفي النهاية عندما ينتهي العقد تعود تلك المعدات للدولة اللبنانية وبالتالي هذا الموضوع ننشاده بشكل مستمر ، فالتعاقد مع شركات نقل بحرية في العالم من شأنها ان تطور المرافئ الموجودة وتصبح هذه المرافئ هي خطوط نقل لاغلب الشركات في العالم”.

تابع:” مرفأ طرابلس الآن يدر من الايرات مئات الاضعاف عن ما كان سابقا ، مرفأ طرابلس ضمن صلب اهتمام وزارة الاشغال العامة والنقل ، وسبق ان نقلنا سابقا ان هذا المرفأ يجب ان يكون مرفق عام يوفر العمل لكل اهلنا في الشمال ، وبالتالي هذا المرفق يقدم ايرادات للخزينة العام ولتطوير نفسه ويوفر فرص عمل لاهلنا في الشمال، وسنستمر بعملية الدعم والحرص على مختلف مرافئنا البحرية ، من الناقورة للعريضة واليوم مرفأ طرابلس اصبح من ضمن المرافق الاساسية المتطورة على ساحل البحر الابيض المتوسط “.

وفي الختام شكر لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعمه ووقوفه الى جانب وزارة الاشغال ومرفأ طرابلس لتطويره وتقديم كل الاحتياجات التي تسهم في رفع قدرته ومنافسته للمرافىظ الاقليمية والدولية كما شكر نواب طرابلس وعكار والشمال للغاية نفسها خصوصا في اطار التشريع في مجلس النواب.

تامر

بدوره قال تامر: بداية اشكر معالي الوزير على دعمه لنا ، ومنذ عامين وهو يسعى جاهدا ويقدم لنا الدعم الكامل ، والعقد الذي تم ابرامه كان ١٨ مليون دولار من المعدات ، لتحسين نوعية المعدات وهي من اهم المعدات في العالم ، اضافة للرافعة التي تطرق لها معالي الوزير هناك خمسة رافعات للباحات ، وهي معدات صديقة للبيئة ، وبالتالي هذا المرفأ سيكون من المرافئ المنافسة في شرق البحر الابيض المتوسط ، ونشكر رئيس الحكومة على دعمه لنا كما نشكر نواب طرابلس وعكار الذين تابعوا معنا هذا الانجاز، كما واشكر عائلة مرفأ طرابلس من نقابات وعمال والاجهزة الامنية المتواجدة هنا حيث تعاون الجميع لتحويل هذا المرفأ من اهم المرافئ ، وخطة معالي الوزير ان يكون هذا المرفأ متكامل”.

تابع:” المرافئ في البحر الابيض متوسط تسعى الى العمل مع المرافئ التي تقدم خدمات سريعة ، وهذا ما نسعى له ، وهنا نوفر فرص عمل كبيرة لاهلنا في الشمال، وصول الرافعة الى رصيف الحاويات سيؤدي الى مضاعفة سرعة تداول الحاويات في المرفأ، مما سيجعل الحركة في المرفأ من أسرع المرافىء في العالم، بالإضافة الى أن هذا الأمر سيقلص ثلث الوقت من فترة وجود عمل السفن داخل حرم المرفأ”، لافتا الى ان “الرافعات التي وصلت ستحدث نقلة نوعية في استقطاب التجار وشركات الملاحة لاعتماد مرفا طرابلس محطة اساسية لاستيراد وتصدير بضائعهم، بخاصة ان هذه الرافعات تمتاز بالسرعة في عمليات التفريغ، وبإمكانها ان ترفع اي حاوية مهما كان وضعها في الباخرة المحملة عليها”

وشكر تامر للرئيس نجيب ميقاتي والوزير حمية ونواب طرابلس وعكار والشمال اهتمامهم ومتابعتهم لتطوير المرفأ.

وكانت كلمات لكل من ناجي وسليمان وسلطان شكروا فيها الرئيس ميقاتي والوزير حمية والدكتور تامر على سعيهم وجهودهم ورفع قدر المرفأ التنافسية والخدماتية في اطار تكاملي مع سائر المرافىء اللبنانية الاخرى، فضلا عن تجهيزه ليكون قادرا على ابراز قدراته التنافسية مع دول المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام