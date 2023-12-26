تتحدث صحف العدو عن الجدل الحاصل داخل الاراضي المحتلة حول النفقات الأمنية لإقامة نجل نتنياهو في ميامي، حيث كشفت تقارير عن كلفة باهظة تحملتها الخزانة الإسرائيلية كـ “نفقات أمنية” لإقامته في ميامي لسبعة أشهر.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة هارتس الإسرائيلية أخيراً، فإن “النفقات الأمنية لإقامة نجل نتنياهو في ميامي كلفت إسرائيل مليون شيكل (حوالي 277 ألف دولار أميركي). د

وكان يائير نتنياهو قد غادر الاراضي المحتلة بعد وقت قصير من إعلان والده إقالة وزير الحرب، وهو القرار الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق وفي أيلول/سبتمبر.

وبرر محامي الدفاع عن نتنياهو، أن إقامته في الخارج بأنها رد فعل على “الاضطهاد” الذي أعاق قدرته على عيش حياة طبيعية، ليعود بعدها الى الاراضي المحتلة وسط انتقادات بسبب غيابه خلال الحرب، ووفق تقارير إسرائيلية، فإنه طيلة فترة وجوده في الولايات المتحدة، كان لدى نتنياهو الأصغر اثنان من حراس الأمن التابعين للشاباك ويتم استبدالهما كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

والمبلغ المذكور (277 ألف دولار) لا يأخذ في الاعتبار رواتب الحراس أو النفقات المرتبطة بسفرهم من وإلى الولايات المتحدة. شملت التكلفة الإجمالية نفقات مختلفة، مثل السكن والطعام والسيارة والسائق والمدفوعات لحارس أمن محلي.

المصدر: موقع المنار