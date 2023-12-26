إذاعة العدو: مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة “عن طريق الخطأ” مبنى في غزة كان بداخله كتيبه من الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 10:02

إذاعة العدو: مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة “عن طريق الخطأ” مبنى في غزة كان بداخله كتيبه من الجيش

منذ 29 mins 26 December، 2023
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