إذاعة العدو: مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة “عن طريق الخطأ” مبنى في غزة كان بداخله كتيبه من الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 10:02
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الرئيس الإيراني: اغتيال العميد موسوي دليل آخر على عجز الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه بالمنطقة وسيدفع ثمن هذه الجريمة
مجاهدو سرايا القدس يخوضون اشتباكات بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع العدو شرق وشمال خانيونس
إذاعة جيش الاحتلال: مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة "اسرائيلية" مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس في طولكرم وتفجر 3 منازل قبل انسحابها منه
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إذاعة العدو: مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة “عن طريق الخطأ” مبنى في غزة كان بداخله كتيبه من الجيش
منذ 29 mins
26 December، 2023
عاجل
غزة
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