جيش الاحتلال ينسف مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 07:22

جيش الاحتلال ينسف مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 56 mins 12 September، 2024
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