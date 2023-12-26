مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في شارع نابلس بمدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 05:40

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في شارع نابلس بمدينة طولكرم

منذ 2 ساعة 26 December، 2023
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