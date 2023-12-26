تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده.

وفي السياق، استهدفت كتائب القسام دبابتي ميركافا صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

واستهدفت القسام ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح.

واستهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي “RPG” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ودك مجاهدو سرايا القدس التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد من استهداف مجاهديها جنود العدو وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

المصدر: موقع المنار