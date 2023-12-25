المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى: عدد كبير من المصابين تم وضعهم على الأرض وفي الممرات والخيم وأكثر من 70 شهيد معظمهم أشلاء جراء مجزرتي المغازي والبريج في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 06:38

المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى: عدد كبير من المصابين تم وضعهم على الأرض وفي الممرات والخيم وأكثر من 70 شهيد معظمهم أشلاء جراء مجزرتي المغازي والبريج في قطاع غزة

منذ 2 ساعة 25 December، 2023
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