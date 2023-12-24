تظاهرات في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء الدعم العسكري للكيان الصهيوني

شارك الآلاف من النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والاتحادات والنقابات والمواطنين في عدة مدن أميركية، بمسيرات ضخمة للمطالبة بإنهاء الدعم العسكري الأميركي المتواصل للكيان الصهيوني الاجرامي ووقف العدوان الذي يمارس فيه أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وخرج المتظاهرون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في مناطق التسوق الكبرى للمطالبة بإنهاء جميع المساعدات الأميركية لنظام الفصل العنصري المحتل، وأخرى أمام مركز “ايرفاين سبيكتروم” للتسوق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وأغلق متظاهرون أكبر سوق في مدينة شيكاغو بولاية الينوي.

وفي حي مانهاتن بولاية نيويورك، يواصل المتظاهرون المسيرات اليومية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية، والتأكيد على عدم التوقف عن التظاهر حتى يتم وقف إطلاق النار، وإنهاء جميع المساعدات العسكرية للعدو.

كما خرجت تظاهرات في مدينة رالي في ولاية كارولينا الشمالية، وفي بوسطن بولاية ماساتشوستس للمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري.