شبان يستهدفون آليات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2023 - 02:22
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شبان يستهدفون آليات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس بطولكرم
منذ 2 ساعة
24 December، 2023
عاجل
الاحتلال الأسرائيلي
الضفة الغربية
تفجير عبوات ناسفة
طولكرم
مخيم نور شمس
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