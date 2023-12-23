تفعيل صفارات الإنذار في جنين مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 03:10

تفعيل صفارات الإنذار في جنين مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيمها

منذ 1 ساعة 23 December، 2023
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