قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 03:16

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 22 December، 2023
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