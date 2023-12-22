إصابة المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش واستشهاد ابنته جراء قصف إسرائيلي على جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2023 - 01:36

إصابة المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش واستشهاد ابنته جراء قصف إسرائيلي على جباليا

منذ 24 mins 22 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة