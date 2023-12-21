قوة كبيرة من جيش العدو الاسرائيلي تقتحم حي عين مصباح في رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 18:30

قوة كبيرة من جيش العدو الاسرائيلي تقتحم حي عين مصباح في رام الله بالضفة المحتلة

منذ 33 mins 21 December، 2023
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