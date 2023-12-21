تشييع الشهيد عبد الرضا رسلان والشهيدة نهاد مهنا

شَيعت المقاومة الاسلامية وبلدة مركبا الشهيدَ المجاهدَ الذي ارتقى على طريقِ القدس ابراهيم عبد الرضا رسلان”حسين” في بلدته مركبا في جنوب لبنان ، بمشاركةِ حشودٍ غفيرة. نعشُ الشهيدِ رُفع فوقَ اكتافِ رفاقِ الجهاد ، وجابَ الموكب شوارعَ البلدة . وبعدَ اداءِ القسمِ والصلاةِ على الجثمانِ الطاهر، وُوري الشهيد في جبانة البلدة.

وشَيعت بلدة مارون الراس الجنوبية وحزب الله وجمهور المقاومةِ الشهيدةَ نهاد مهنا التي استشهدت بغارةٍ صهيونيةٍ استهدفت منزلَها ليلَ الاربعاء الخميس. وعلى وقعِ الهتافاتِ المنددةِ بالجريمةِ الصهيونية انطلقَ موكبُ التشييع الحاشد وجاب شوارعَ البلدةِ وصولاً الى جبانتها حيثُ وُوريت الشهيدةُ في الثرى.